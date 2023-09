Latiano – Aspettando la Fera 2023 – Imperiali Music Fest – Dj Skizzo

A Latiano si rinnova l’appuntamento con La Fera che dal 1866, ogni prima domenica di Ottobre, saluta l’inizio dell’autunno mettendo in mostra il meglio proveniente dal territorio coniugando cultura, modernità e tradizione.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha organizzato il ricco calendario di “Aspettando La Fera” accompagnerà residenti e visitatori all’evento clou di domenica 1 ottobre.

Venerdì 29 Ottobre alle 20:30, nell’atrio di Palazzo Imperiali l’appuntamento è con Imperiali Music Fest, dj set a cura di Dj Skizzo.

‘Dj Skizzo’ prese il nome d’arte durante un contest della DMC nel 1989, per la sua velocità nello scratching e nel mixaggio di una gamma di suoni così vasta; venne introdotto, così, nel mondo del clubbing senza troppi ostacoli.

Il connubio tra l’interpretazione musicale e il suo essere così ‘visionario’ ha creato in breve tempo un percorso fertile per le sue idee. Nel giro di pochi anni si esibisce in locali storici della musica come ‘Clorophilla’, ‘Cromie’, ‘Don Giò’, ‘Cave’, ‘Grido Festival’ e ‘Gondar Park’.

DJ Skizzo si afferma come produttore nel 1995, mescolando sonorità elettro-melodiche a ritmi minimal-techno non tralasciando contaminazioni.

“Aspettando La Fera” è il calendario di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale di Latiano – Assessorato alle Attività Produttive con il patrocinio della Regione Puglia in collaborazione con la Pro Loco, diverse associazioni della città e con la media partnership di Idea Radio.