Latiano – Cavallo: quest’anno per la “Fera” spreco di risorse senza precedenti

Ricordo a me stesso e ai latianesi che siamo riusciti a portare nel nostro paese in occasione della nostra storica FERA artisti del calibro di SIMONE CRISTICCHI, di FABRIZIO MORO, dei TIROMANCINO a sole 15 mila euro iva inclusa.

Sull’edizione di quest’anno si sta consumando uno spreco di risorse pubbliche senza precedenti:

Costo Alborosie 25.300(solo artista)a cui si aggiungono tutti i costi per ospitalità e allestimento: Palco, impianto luci audio, backline, siae, sicurezza. Costo complessivo 42.000 euro.

Al momento sull’albo pretorio viene pubblicato un semplice atto di indirizzo che vuole mascherare la spesa con un lungo calendario di eventi, la maggior parte delle quali a costo zero.

Stiamo aspettando di leggere FINALMENTE le determine di affidamento e gli impegni di spesa che complessivamente si aggirerà sui 65.000 euro.

Minimo…

La fiera dovrebbe essere un evento popolare per le famiglie latianesi, per far scoprire ai nostri bambini e ragazzi le tradizioni del nostro paese, mentre dopo una miriade di cenacoli di letture e musica classica nell’atrio e nel retro di palazzo imperiali, arriva il momento più atteso per la nostra città e ci viene propinato un cantante raggae, con un concerto dal mio punto di vista discutibile anche per i testi delle sue canzoni.

De gustibus…

ANDREMO A FONDO NEI PROSSIMI GIORNI A QUESTA QUESTIONE AMMINISTRATIVA, CARTE ALLA MANO.

Intanto però , E QUESTA È PER ME LA COSA PIÙ IMPORTANTE, a casa delle famiglie latianesi arrivano i pagamenti della TARI icon consistenti aumenti.

Per non parlare che nelle imprese dei servizi esternalizzati vi sono padri di famiglia part time con 20 ore settimanali che portano a casa appena 700 euro al mese.

Per noi dire poi del fatto che a tutti quei negozi di Via Francavilla Fontana interessati dal crollo del palazzo NON sono stati sospesi i pagamenti dei tributi locali, come sarebbe opportuno e giusto fare.

INVECE DI SPRECARE DENARO PUBBLICO PER UN AVVENIMENTO CHE SI ORGANIZZA PRATICAMENTE DA SOLO BISOGNEREBBE INTERESSARSI VERAMENTE DEI COMMERCIANTI E DEGLI ARTIGIANI IN DIFFICOLTÀ ESTREMA PER UNA VICENDA DRAMMATICA CHE HA SCONVOLTO LA NOSTRA COMUNITÀ.

Il nostro appello è a quei consiglieri comunali ormai stanchi di assecondare scelte amministrative così sbagliate e inopportune: SE NON VOLETE ESSERNE POLITICAMENTE TRAVOLTI ABBIATE UN SUSSULTO DI DECORO E DI DIGNITÀ POLITICA E STACCATE LA SPINA A QUESTA AMMINISTRAZIONE TOTALMENTE FALLIMENTARE E DETESTATA DALLA POPOLAZIONE.

Il paese ve ne sarà grato.

Tommaso Cavallo