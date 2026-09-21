Latiano – Celebrata la Santa Messa commemorativa per i 40 anni della Protezione Civile

Nella giornata di oggi, presso la Parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Latiano, è stata celebrata la Santa Messa commemorativa per i 40 anni di attività dell’Associazione Volontari Protezione Civile Città di Latiano.



A celebrare la funzione religiosa, Don Fernando Dello Monaco, alla presenza delle autorità civili e militari, del Sindaco di Latiano Avv. Angelo Caforio, dei volontari delle Associazioni della Provincia di Brindisi e del direttivo dell’A.V.P.C. di Latiano: il Presidente Leo Giovanni, il Vicepresidente Leo Francesco e la Segretaria Cinieri Emanuela.



Al termine della celebrazione, i volontari e i mezzi operativi dell’Associazione hanno ricevuto la solenne benedizione.



Queste le parole del Direttivo:



“Siamo grati a tutti i volontari, alle Istituzioni e ai cittadini che hanno accompagnato questi 40 anni di attività all’insegna dell’emergenza e della solidarietà”.