Latiano – D’Attis (Fi): benvenuto al consigliere

LATIANO. D’ATTIS (FI): “BENVENUTO IN FORZA ITALIA AL CONSIGLIERE COMUNALE ANGELO CAFORIO”

“Benvenuto nella famiglia di Forza Italia al consigliere comunale di Latiano Angelo Caforio. Con il suo ingresso nel nostro partito, Fi torna ad essere rappresentata nell’assise cittadina e, dunque, si tratta di un’adesione che ci da’ grande soddisfazione”. Così il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Benvenuto all’amico Caforio, che da oggi terrà alta la bandiera azzurra in Consiglio comunale”, dichiara la coordinatrice provinciale di Fi, Laura De Mola. “Al contempo -aggiunge- rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Domenico Altavilla, che è il nuovo delegato cittadino di Forza Italia. Ho provveduto a formalizzare la sua nomina e ringrazio il suo predecessore, Mario Miglietta, per l’impegno profuso”.

“Riconoscendoci nei valori moderati e liberali di centrodestra -afferma il consigliere comunale Caforio- in questi mesi abbiamo maturato l’intenzione di aderire a Forza Italia, anche per i consolidati rapporti umani e politici con il coordinatore regionale l’on. Mauro D’Attis e la coordinatrice provinciale Laura De Mola. Li ringrazio per l’accoglienza che ci hanno riservato e sono certo che tutti insieme riusciremo a dare adeguate risposte ai nostri elettori e alla comunità tutta”.