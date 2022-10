LATIANO E BRINDISI – PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA DI MARCELLO CARROZZO

Latiano (BR) e Brindisi – Sarà presentata la mostra di Marcello Carrozzo, fotoreporter, sui migranti del Mediterraneo: “ITACA SEMPRE”

Proseguono gli eventi della VI Edizione del “Festival della Cooperazione Internazionale”. Un evento che quest’anno, tratterà la tematica chiave delle “Energie mediterranee per fare Pace”. Dopo il successo dell’inaugurazione della Mostra di pittura “MIRA AGDAL E IL SUO MONDO PITTORICO”, sarà presentata la mostra di Marcello Carrozzo, fotoreporter, sui migranti del Mediterraneo: “ITACA SEMPRE”, ad uso didattico, stampata con colori a base vegetale su carta economica riciclata. La mostra sarà presentata in due eventi che si svolgeranno, Il 21 Ottobre, alle ore 18.00, a Latiano, presso Palazzo Imperiali e Il 22 Ottobre, alle ore 18.00, a Brindisi, presso la sede della Cgil, in via Palestro 11 (Presso Piazza Cairoli). Due eventi in cui si parlerà di migrazione e Mediterraneo con le amministrazioni comunali di Latiano e Brindisi, la Comunità africana, il Forum cambiare l’ordine delle cose, la CGIL Brindisi e SPI-CGIL Brindisi e l’ANPI.

PROGRAMMA



Il 21 Ottobre, alle ore 18.00, a Latiano, presso Palazzo Imperiali

Inaugurazione mostra di Marcello Carrozzo, fotoreporter, sui migranti del Mediterraneo:

“ITACA SEMPRE”

Interventi:

• Mino Maiorano, Sindaco di Latiano

• Monica Albano, assessora alla Cultura e politiche sociali di Latiano

• Francesco Fistetti, professore di Storia della filosofia, Università di Bari

• Drissa Kone, presidente Comunità africana, Brindisi

• Valeria Pecere, Forum cambiare l’ordine delle cose

• Marcello Carrozzo, fotoreporter

• Franco Colizzi, coordinatore del Festival della Cooperazione Internazionale

Il 22 Ottobre, alle ore 18.00, a Brindisi, presso la sede della Cgil, in via Palestro 11 (Presso Piazza Cairoli)

Inaugurazione mostra di Marcello Carrozzo, fotoreporter, sui migranti del Mediterraneo:

“ITACA SEMPRE”

Interventi:

• Mauro Masiello, assessore alla Legalità di Brindisi

• Antonio Macchia, Segretario Generale CGIL Brindisi

• Michela Almiento, Segretaria Generale SPI-CGIL Brindisi

• Drissa Kone, presidente Comunità africana di Brindisi

• Salvatore Vetrugno, Forum cambiare l’ordine delle cose

• Tea Sisto, presidente ANPI “Vincenzo Gigante”, Brindisi

• Patrizia Stella, segr. conf. resp. immigrazione CGIL Brindisi

• Marcello Carrozzo, fotoreporter

• Franco Colizzi, coordinatore del Festival della Cooperazione Internazionale