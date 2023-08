LATIANO – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN BERNARDO

Sabato 19 e domenica 20 agosto, entreranno nel vivo i solenni festeggiamenti in onore di San Bernardo Abate, Patriarca dell’Ordine Cistercense e, pertanto, del Monastero “S. Maria di Cotrino”, a Latiano. I festeggiamenti quest’anno coincidono con gli eventi organizzati per celebrare il centenario della presenza della comunità cistercense nel suddetto Monastero.

I monaci cistercensi supportati da benefattori e sostenitori hanno, infatti, organizzato un ricco programma di iniziative che si aprirà il prossimo 17 agosto con l’inizio del triduo in onore di San Bernardo attraverso SS. Messe celebrate alle ore 19,00.

Il 19 agosto, alle ore 21,00, spettacolo musicale di “Gary’s Dirty Fingers Celebration Band”.

Il 20 agosto, alle 18,30, invece, solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Vincenzo PISANELLO. Alle ore 19,30 processione con la statua del santo nelle zone limitrofe al monastero, accompagnata dalla banda musicale “D. Nicoli” di Erchie (BR) e diretta dal M° Giuseppe Carrozzo; alle ore 21,00, nell’area prospiciente il nuovo santuario, si svolgerà lo spettacolo di arte multiculturale “La Grande Bellezza- tra terra e cielo”, un viaggio multimediale attraversando il mondo della bellezza, dell’arte, della moda, della musica e dei colori. Un team esclusivo di professionisti, guidati dall’hair stylist Marcello Caforio, avvolgerà il pubblico presente e lo condurrà per mano lungo un format innovativo e inesplorato.

Alle ore 23,30, gran finale con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici della Ditta Pirosud.

L’accesso al monastero e a tutte le iniziative organizzate sarà totalmente gratuito.

Si tratta di un programma di eventi organizzati per festeggiare il 100º anniversario della presenza a Latiano dei monaci Cistercensi, che si protrarrà per tutto il 2023, finalizzati a far conoscere e far vivere alla comunità la storia millenaria dei monaci e lo scambio simbiotico intessuto con il territorio, sin dal loro insediamento in provincia di Brindisi.

Il Priore

Padre Antonio Semerano