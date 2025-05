Latiano – I Carabinieri arrestano in flagranza un uomo per tentato omicidio della ex convivente

Il 27 maggio, a Latiano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per tentato omicidio in danno della ex convivente. Questi era sottoposto agli arresti domiciliari proprio perché si era reso responsabile in un recente passato di maltrattamenti in danno della medesima donna all’epoca dei fatti convivente; per tale motivo l’uomo non poteva incontrarla.

I Carabinieri sono intervenuti presso la sua abitazione su segnalazione di alcuni cittadini che avevano udito urla e richieste di aiuto da parte di una donna. Non appena entrati nell’abitazione, i militari hanno constatato la presenza dell’uomo e della ex convivente, entrambi in stato di alterazione psicofisica. La vittima era stata violentemente percossa ed era in condizioni tali da non essere in grado di fornire indicazioni sull’accaduto. Il Servizio Sanitario 118, giunto sul posto, ha riscontrato sulla medesima un trauma cranico con ferita lacero contusa nella zona frontale, e ha ritenuto necessario il trasporto urgente presso l’ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso, ove si trova tuttora in prognosi riservata. Dall’attività svolta è emerso che la donna per ragioni in via di accertamento si recava con frequenza presso l’abitazione dell’uomo. Nel corso delle operazioni l’uomo si è reso altresì responsabile di minacce e resistenza in danno dei militari. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al momento non si conoscono le ragioni per cui la donna, seppur da tempo ormai domiciliata altrove, si sia recata presso l’abitazione dell’uomo, cui non erano stati applicati mezzi di controllo elettronici, c.d. “ braccialetto”.