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Latiano – Il movimento “Latiano Protagonista” si struttura

LATIANO PROTAGONISTA, movimento politico
Fondato nel 2020 da Tommaso Cavallo oggi si struttura in previsione delle imminenti elezioni comunali di Maggio.
Abbiamo deciso di dare spazio a personalità che hanno un forte radicamento nel tessuto sociale, culturale ed economico del paese e che hanno energia, entusiasmo e voglia di spendersi per il bene della nostra comunità.
Di qui le nomine effettuate:

  • Giuseppe Gallone imprenditore e dirigente sportivo, PRESIDENTE.
  • Salvatore Zucchero , Imprenditore agricolo e più volte consigliere comunale e assessore, VICE-PRESIDENTE VICARIO CON DELEGA ALLE TRATTATIVE POLITICHE E ALLA ORGANIZZAZIONE.
  • Domenico Ble ,Docente scolastico e Storico dell’arte, SEGRETARIO POLITICO CON DELEGA ALLA GESTIONE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE E DEL COMITATO.
  • Gianmarco Rosato, che si occuperà di grafica, fotografia, video.
  • Francesco Romano, che si occuperà della gestione delle pagine social e dei relativi contenuti.

Nei prossimi giorni saranno distribuite deleghe specifiche ad altri componenti del Movimento politico, in un’ottica di condivisione delle scelte e della costruzione di un progetto di Città insieme ai partiti e ai gruppi che comporranno la nostra Coalizione e insieme al Sindaco che tutti insieme sceglieremo.

LATIANO PROTAGONISTA lavora all’unità di tutte le forze progressiste, riformiste e moderate con umiltà e rispetto di tutte le sensibilità e le anime che siedono al tavolo delle trattative perché siamo consapevoli che solo restando uniti e compatti possiamo affrontare la campagna elettorale per vincerla e per dare poi una Amministrazione forte e autorevole alla nostra città.

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