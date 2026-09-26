Latiano ospita la Polizia di Stato nella ricorrenza di San Michele Arcangelo

Il prossimo martedì 29 settembre la Polizia di Stato celebrerà l’annuale ricorrenza del suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo. Quest’anno, il programma della cerimonia organizzata dalla Questura di Brindisi prevede la celebrazione della Santa Messa, alle ore 11:00, presso il Santuario S. Maria di Cotrino, sito a Latiano (BR). La celebrazione Eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo di Oria, Mons. Vincenzo PISANELLO, coadiuvato da Padre Antonio SEMERANO, Priore del Monastero e da don Claudio MACCHITELLA, Cappellano della Polizia di Stato.Un appuntamento dal grande valore istituzionale e simbolico che vedrà la partecipazione, oltre che delle massime Autorità civili e militari provinciali, di una rappresentanza delle scolaresche di Latiano, della sezione giovanile delle Fiamme Oro di Brindisi, iscritti e simpatizzanti dell’ANPS, le vittime del dovere nonché tutti quei cittadini che con la loro presenza intenderanno esprimere vicinanza alla Polizia di Stato. Alle ore 9.30, all’interno della sala convegni del Santuario, il Questore della provincia di Brindisi incontrerà il personale da poco in pensione per consegnare loro le medaglie di commiato della Polizia di Stato.Come ogni anno, nei pressi del luogo della cerimonia religiosa, saranno predisposti i mezzi e gli stand degli uffici e delle specialità della Polizia di Stato. I cittadini potranno scoprire da vicino il lavoro della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica, della Polizia Scientifica, della Polizia Stradale e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Ufficio Polizia Anticrimine e le specialità della Polizia di Stato, Artificieri e Cinofili. Nell’occasione saranno presenti anche una squadra a cavallo del Reparto Ippomontato di Caserta e le UOPI (Unità Operativa Pronto Intervento) della Polizia di Stato.A partire dalle ore 9:00 dello stesso giorno, all’esterno del Santuario di Cotrino, la Questura di Brindisi e l’ASL Brindisi, con la partecipazione dell’AVIS di Latiano, hanno organizzato una giornata di donazione del sangue a cui tutta la cittadinanza è invitata.