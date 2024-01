“LATIANO PROTAGONISTA”: OLTRE L’EFFIMERO DELLE APPARENZE IL NULLA DELLA CONCRETEZZA

È stato pubblicato pochissimi giorni fa l’Avviso pubblico per l’assegnazione ai Comuni pugliesi delle risorse per l’inclusione delle persone con DISABILITÀ.

Si tratta di fondi con i quali si potranno realizzare e riqualificare infrastrutture per le attività ludico sportive, prive di barriere architettoniche o sensoriali, nei pressi di scuole, parchi e aree ricreati

Ma anche per l’acquisto o noleggio di attrezzature, mezzi di trasporto per disabili per le associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano quale fine la promozione dello sport inclusivo.

Questo è l’elenco ufficiale e definitivo dei Comuni del Brindisino che otterranno questi fondi e accanto la cifra stanziata.

Torre Santa Susanna: 40.000 euro

Francavilla Fontana: 40.000 euro

San Michele Salentino: 40.000 euro

Brindisi: 40.000 euro

Villa Castelli: 40.000 euro

San Donaci: 40.000 euro

Erchie: 40.000 euro

San Pancrazio Salentino: 40.000 euro

Torchiarolo: 39.990 euro

Fasano: 36.000 euro

Cellino San Marco: 30.000 euro

Ceglie Messapica: 30.000 euro

Carovigno: 30.000 euro

San Vito dei Normanni: 29.200 euro

Oria: 40.000 euro

Ancora una volta LATIANO si distingue per la sua assenza, la sua incapacità di intercettare risorse extra e questo triste primato è oramai il marchio di fabbrica della Giunta dei tre sindaci e della grande ammucchiata.

In un periodo storico particolarmente duro di crisi economica e sociale, in cui ogni serio progetto politico amministrativo dovrebbe propinare il massimo sforzo per offrire servizi affinché nessuno resti indietro, a LATIANO i servizi sociali continuano lo stato di abbandono e assenza totale di programmazione che ha contraddistinto la giunta Maiorano prima e quelle nate a seguito del papiello Maiorano – Ruggiero -De Punzio poi.

L’Assessorato ai servizi sociali, che per decenni è stato il fiore all’occhiello delle politiche latianesi, oramai ridotto al nulla assoluto a mere poltrone da svendere e occupare solo sulla base del manuale Cencelli e della fame di questo o quella fazione di consiglieri comunali senza alcuna programmazione e continuità.

La politica dell’apparire e dei, pochini, like (rivisitazione in salsa comica latianese di esperienze limitrofe con altri sorti e altre autorevolezza) che sembra attanagliare Sindaco e suoi collaboratori, unico tratto distintivo di questa amministrazione porta a spendere migliaia di euro per un Calendario di manifestazioni natalizie in cui abbiamo visto decine di foto di Sindaco, Assessore alla Cultura e ai Servizi Sociali, con i loro contorni di consiglieri in cerca d’autore e poi OLTRE L’EFFIMERO DELLE APPARENZE IL NULLA DELLA CONCRETEZZA con l’ennesimo finanziamento pubblico PERDUTO, altri fondi economici SPRECATI, ancora una volta i bisogni e i diritti delle persone svantaggiate calpestati e umiliati.

LA NOSTRA CITTÀ MERITA MOLTO MOLTO MOLTO DI PIÙ DI QUESTA LENTA AGONIA CHE LA STA UCCIDENDO!



I gruppi politici

LATIANO PROTAGONISTA

SIAMO LATIANO