Latte in polvere diluito con il vino. Bimbo di 4 mesi rischia la vita…

Latte in polvere diluito nel vino invece che nell’acqua. E adesso a rischiare la vita è un bambino del Brindisino di quattro mesi che quella strana “bevanda”, preparata da sua madre in un attimo di distrazione, l’ha bevuta. Ma la donna si è resa conto dell’accaduto ed è corsa in ospedale al Perrino dove al bambino è stata effettuata una lavanda gastrica. le sue condizioni, però, sono rimaste gravi ed a quel punto i sanitari lo hanno intubato e poi trasportato in ambulanza all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Il fatto si è verificato ieri ma se ne è avuta notizia solo oggi. Attualmente le condizioni del bimbo – tuttora ricoverato in rianimazione – sono stazionarie.