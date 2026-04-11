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L’attore PIF a Brindisi per presentare il suo film

E’ un artista poliedrico, conduttore, autore televisivo, scrittore, attore, regista. Una personalità’ forte, che ha anche combattuto la mafia su tutti i fronti. PIf, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, e’ stato a Brindisi, presso il Cinema Andromeda, per presentare il suo film “Che Dio perdona a tutti”, un film che racconta la storia di un agente immobiliare single che ama i dolci si innamora di Flora, la figlia del proprietario di una pasticceria di Palermo. Per conquistare il suo cuore puramente cattolico cercherà per tre settimane di convertirsi al cristianesimo. Tanto entusiasmo nella sala del cinema Andromeda con tante domande fatte dagli spettatori a PIF.

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