L’attrice brindisina Selenia Stoppa rida’ vita al Castello di Felline

La poliedrica attrice e cantante brindisina, Selenia Stoppa, ha ridato colore, vitalità’ e progettualità al Castello baronale di Felline, frazione di Alliste, in pieno Salento, assumendone la gestione con la sua associazione Bianco e Nero del manufatto storico di proprietà comunale. Sabato c’è’ stata l’inaugurazione con performance di danza, teatro e musica. Presenti il sindaco, Renato Rizzo, il parroco don Luca per la tradizionale benedizione al taglio del nastro, e tanti cittadini. Il castello sarà’ un contenitore di letture, animazioni teatrali, corsi specifici di teatro, arte e musica. Una iniziativa voluta fortemente da Selenia Stoppa che conferma la sua duttilità sia artistica che imprenditoriale.