L’auditorium di San Pancrazio sarà intitolato al dottor Paolo Puricella

A quasi tredici anni dalla sua scomparsa, San Pancrazio Salentino ricorderà il dottor Paolo Puricella con un’intitolazione destinata a rimanere nel tempo. Lunedì 3 agosto, alle 19.30, l’auditorium del Centro Polifunzionale di via Manisco porterà ufficialmente il nome del medico odontoiatra, scomparso nel 2013 a soli 30 anni in un incidente stradale.

La cerimonia sarà seguita dal “Concerto per Paolo – Musica, Memoria, Comunità”, iniziativa che riunirà artisti del panorama della musica popolare salentina. Sul palco saliranno Rocco Nigro e Rachele Andrioli, Filìa, il Trio Marcella Funiati, Mino Metrangolo e Angelo Presta, I Musicanti del Salento, Sia Ka e Malarazza. A presentare la serata sarà Rino Spedicato, mentre i saluti istituzionali saranno affidati al sindaco Edmondo Moscatelli.

L’intitolazione rappresenta un riconoscimento alla figura di Paolo Puricella, professionista molto conosciuto e apprezzato in paese. A distanza di anni, il suo ricordo continua a essere vivo nella comunità, che ha scelto di legare il suo nome a uno dei principali spazi dedicati alla cultura e agli eventi cittadini.