L’Aurora Volley Brindisi alla griglia di partenza

Martedì 27 Agosto 2024 alle ore 18:00 raduno presso il PalaZumbo,inizio preparazione

Atletica per le ragazze di Mister Andrea Polimeno coadiuvato dal secondo allenatore

Monica Casalino ed il preparatore Atletico Ciro Colantonio, tutto pronto quindi per questa

nuova stagione che si preannuncia interessante,il Presidente Ercole Saponaro e il Patron

Roberto Antoniolli soddisfatti per il mercato fatto e per il proseguo della stagione

dichiarano “la Società ha tutte le carte per supportare un Roster competitivo,con i nuovi

arrivi di Borelli,Greco,Landonio,Spinelli, Caramuscio e Fanigliulo abbiamo rinforzato un

Roster di base già consolidato che presenta le confermatissime De

Maria,Albanese,Kolomiiets e Minghetti”,inoltre sono state promosse in prima squadra tre

giovanissime del Casale Volley che faranno parte della Rosa per la stagione 2024-2025,si

tratta di Ludovica Muschio classe 2010,Ludovica Vasile 2009, Melissa Esposito

2010,quindi un traguardo importante per le giovanissime atlete Under che sicuramente si

faranno trovare pronte per questa sfida,sul fronte allenatori Mister Polimeno scalda i

motori,pronto per questa nuova avventura dichiara”E’ una Squadra costruita da ottimi

elementi,sono certo che faremo bene,abbiamo inserito nel Roster atlete esperte facendo

un Mix con giocatrici giovanissime,questo è il giusto compromesso per lavorare duramente

con impegno e sacrificio”.

In attesa dei calendari ufficiali che usciranno a breve l’inizio Campionato è previsto per il

12/13 Ottobre.