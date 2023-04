L’AURORA VOLLEY VINCE E ACCEDE AI PLAY OFF!

L’Aurora Volley Brindisi supera per 3-0 il Trepuzzi Volley nella partita giocata sabato sera tra le mura amiche del Pala Malagoli a Brindisi e si qualifica matematicamente per i play off promozione. Il rotondo risultato non rispecchia fedelmente l’andamento della gara, molto equilibrata soprattutto nei primi due set, in cui le avversarie hanno messo in seria difficoltà la squadra di casa.

La formazione ospite stabilmente nelle prime posizioni della classifica durante il girone di andata, è scivolata indietro a causa di qualche passo falso ma è comunque squadra di assoluto valore e avendo già centrato l’obiettivo del mantenimento della categoria arriva a Brindisi decisa a giocarsi la gara senza alcun condizionamento.

Dall’altra parte le biancazzurre di Coach Adolfo Rampino sono in un buon momento anche se prive del loro capitano Claudia Palumbo a riposo precauzionale per non perfette condizioni fisiche.

L’Aurora si schiera quindi con Mollica e De Toma in diagonale, Andreula e Galiulo centrali, Difronzo libero, Della Rocca e De Maria in banda.

La gara è fin da subito molto equilibrata con le ospiti che forzano sul servizio per mettere in difficoltà la squadra brindisina che soffre l’aggressività delle avversarie e cede loro qualche punto di vantaggio (7-10). La squadra di casa si ricompatta subito e perviene al pareggio (11-11) senza però riuscire a staccare le rivali che tornano in vantaggio sul finire del set (18-20). E’ in questo momento che la formazione di casa mostra proprio valore e la propria determinazione prima impattando sul 22-22 e poi andando a chiudere il set per 25-23.

Secondo set con le ospiti che insistono con il loro gioco molto aggressivo che frutta qualche punto di vantaggio (7-9). Le biancazzurre hanno comunque il merito di non perdere la bussola e riuscire subito a pareggiare i conti (9-9). Da qui in poi la gara vive una situazione di equilibrio che dura fino al 14-14 quando sono le giocatrici brindisine a salire in cattedra e allungare nei confronti delle avversarie (20-16). Il gioco delle padrone di casa si fa incalzante e le ospiti cedono anche il secondo set per 25-18.

Il terzo set vede le giocatrici di casa partire forte per chiudere subito la gara e la loro aggressività le porta a metà set a condurre per 13-4. Le atlete trepuzzine sembrano aver perso lo smalto dei primi due set e non riescono più a mettere in difficoltà la squadra brindisina. Con il match praticamente in pugno Coach Rampino opta per una rotazione delle atlete a disposizione. Fanno il loro ingresso le tre “under” Palmisano Romano, Fiore e Montanero per aumentare il minutaggio e fare esperienza. La gara comunque è sempre saldamente in mano alle giocatrici biancazzurre che chiudono il set 25-19 e vincono con merito la partita.

Una vittoria non scontata ottenuta contro un avversario di valore che permette alla squadra brindisina di qualificarsi matematicamente ai “play off” promozione con la certezza del terzo posto che potrebbe arrivare già nel prossimo turno con la conquista di un punto.

Prossimo turno che vedrà l’Aurora Volley Brindisi impegnata nel big match in trasferta a Nardò domenica 30 aprile contro la Schola Sarmenti Dream Volley seconda forza del Campionato.