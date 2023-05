“L’autonomia differenziata: il cantiere delle idee”

Sono passati alcuni mesi da quando il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di Legge

recante disposizioni per l’attuazione dell’Autonomia Differenziata delle regioni a statuto ordinario.

“ASTRA” per riavvicinare i cittadini, soprattutto i più giovani, ad una cittadinanza attiva attenta e

alla vita sociale, cerchierà in questo incontro di affrontare la tematica offrendo delle pillole

informative a contenuto trasversale, con le posizioni e parere di esperti del mondo accademico,

giuridico ed amministrativo.

Ne discuteranno il Dott. Giusto Civilla (presidente A.N.Dir Giustizia-socio fondatore di Astra),

il Prof. Giorgio Cataldo (ricercatore diritto costituzionale Unisalento), Avv. Loredana Capone

(presidente del consiglio regionale della Regione Puglia) e il Dott. Salvatore Giuliano (Dirigente

Scolastico Itis Majorana-Astra). Lo scopo è interrogarsi, con un registro semplice e super partes (in

modo da essere comprensibile a tutti, anche ai non addetti ai lavori), sulle implicazioni economiche

e sociali del DDL. Occorre intraprendere un percorso, un cantiere di riflessione su un tema molto

complesso è cruciale per il nostro Paese, anche al fine di comprendere se lo stesso costituisca o

meno un idoneo strumento per attuare il più ampio decentramento amministrativo e rispondere alle

esigenze di autonomia delle Regioni a Statuto ordinario, ex. art. 5 Cost., senza collidere con valori

costituzionalmente garantiti (uguaglianza, solidarietà sociale etc.) creando ulteriore sperequazione

sociale.

L’evento avrà luogo il 17 maggio 2023, con inizio lavori alle ore 18.30, presso “ Tenuta

Moreno”(C.da Moreno SS.7uscita Latiano Est, Mesagne).