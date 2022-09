“LAVA CULI? NO! OSS…” – UN’OPERATRICE CHIEDE A FDI DI PRENDERE LE DISTANZE

Fartelli d’italia prenda le distanze :

“Lava culi”?

No grazie, OPERATORI SOCIO SANITARI.

Purtroppo nel 2022 siamo tutti vittime dei social.

C’è chi li usa correttamente, chi per gettare fango sulla gente, per criticate, per diffamare.

Da poche ore, si sono colcluse le elezioni politiche, portando alla vittoria di Giorgia Meloni.

Lo slogan più diffuso nella campagna elettorale era “Speriamo che sia femmina”, un elogio al mondo delle donne. Almeno così l ha interpretato l’Italia intera.

Bene, noi siamo felici della vittoria di Giorgia Meloni, donna seria, con le idee precise.

Meno piacere, fanno le parole scritte da un “militante” o come si defisce ” rappresentare territoriale del partito di fdi”.

In un post offende una donna, con vari aggettivi, nonostante lui, di questa donna sappia poco sicuramente.

Oltre questo, quello che fa più “schifo” è leggere, il suo riferimento, sicuramente alla professione di questa donna, “lava culi”…

Nel gergo delle persone poco intelligenti, “lava culi” sta per “operatori socio sanitari” (oss).

Essendo un oss, mi sento in dovere di rivendicare la mia professione.

Gli oss, sono orgogliosi di “lavare i culi”,ovvero prendersi cura dell’igiene della persona, prendersi cura delle persone, sì, PERSONE, perché parliamo di questo, essere umani, che per svariati motivi non possono farlo da soli.

Lasciando da parte il grande mondo in cui può operare un oss, non solo prendendosi cura dell’igiene di una persona.

Io sono sincera, non avrei mai voluto svolgere professioni calate dall’alto, senza passione, magari star seduti dietro una scrivania e mentire alla gente, mentire allo Stato, eppure magari quella professione, anche non meritata, per qualcuno è più apprezzata della mia che per alcuni ignoranti è etichettata come “l’ ultima delle ultime”.

Mi riferisco a lui, e altri poveri ignoranti, nel senso che ignorano l’utilità di questa professione nel mondo. Sicuramente non avete mai avuto bisogno che qualcuno vi venga a “pulire il culo” e mai auguro a voi di averne bisogno.

Ma se un giorno, per un qualsiasi motivo, né avreste bisogno, voi o un vostro stretto familiare, vi rassicuro che io, o altri migliaia di miei colleghi professionisti, saremo disposti ad aiutarvi e farvi avere le migliori qualità di vita possibile, e credetemi in quel momento ci pure ringrazierete.

Concludendo, spero la leader Giorgia Meloni in prima persona, i suoi deputati, senatori, consiglieri di ogni grado o semplici rappresentanti del partito più quotato, oggi prendano atto di queste, parole.

L’Italia è piena di professionisti OSS, che avete imparato a conoscere meglio nel periodo Covid, ed avere un “militante” che denigra la professione, oltre che la donna in sé, non fa crescere i consensi ma toglie quel che di buono il partito può avere, cioè semplici persone per bene ed oneste.

Con la stima di sempre, verso Giorgia Meloni, auguro a tutti una vita piena di salute, senza bisogno di “lava culi”.

Maria Teresa Carluccio

Oss