Lava l’auto nel primo pomeriggio e muore per un malore a causa del gran caldo

In queste giornate è assolutamente sconsigliato uscire da casa, soprattutto negli orari in cui ci sono le temperature più alte. Purtroppo un uomo di San Donaci ci ha rimesso la vita perché ha deciso di lavare la sua auto proprio alla controra.

E’ accaduto in un autolavaggio tra Torre Santa Susanna ed Erchie e la vittima stava lavando l’autovettura quando si è accasciato a terra privo di sensi. A dare l’allarme è stato un dipendente della struttura che ha immediatamente allertato il 118, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto ormai non c’era più nulla da fare, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo. Purtroppo gli appelli ad essere prudenti vengono sistematicamente ignorati e le conseguenze a volte sono drammatiche, così come in questo caso.

Le temperature così alte stanno provocando problemi ovunque, a cominciare da chi è costretto – nonostante i divieti – a lavorare nei campi anche in queste giornate di caldo-record.

E poi ci sono tutti gli anziani che vivono in casa e che non dispongono di un impianto di aria condizionata. Anche in questo caso si rendono necessari controlli più accurati prima che accada il peggio, come purtroppo le cronache ci restituiscono puntualmente nei giorni di calore più accentuato.