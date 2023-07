LAVORATORI DCM – ex GSE: LA PROTESTA DEI COBAS

Il Sindacato Cobas ed il “Comitato lavoratori DCM-exGSE”, ormai disoccupati da mesi, hanno svolto nella giornata di Mercoledì 19 Luglio un sit in sotto Confindustria ,poi con un breve corteo ci si è spostati al Comune d Brindisi dove si è svolto un incontro con l’Assessore al Lavoro ,Lidia Penta , ed il Consigliere di maggioranza Ercole Saponaro ,raccogliendo risultati importanti.

Sotto la sede di Confindustria Brindisi si è svolto il sit in con un intervento del rappresentante Cobas , Roberto Aprile che ha denunciato il comportamento delle organizzazioni sindacali avuto in occasione dell’incontro con la ditta italsistemi proprio in Confindustria alcuni giorni fa .

All’incontro con l’azienda Italsistemi ,che è in predicato di acquistare lo stabilimento DAR ex GSE in seguito alla procedura di fallimento del gruppo Dema, è stato vietato di fatto che ci fosse come uditore qualche rappresentante del Comitato dei lavoratori Dcm.

Era importante la loro presenza all’incontro perché la stessa Italsistemi aveva presso pubblicamente l’impegno ad una possibile riassunzione dei lavoratori DCM, cosa scomparsa completamente dal panorama.

Durante il sit in abbiamo avuto uno scambio di idee proprio lì davanti con il Direttore di Confindustria , Angelo Guarini, sul certo rilancio del settore aeronautico e della necessità di un tavolo nazionale capace di attirare lavoro in Italia specialmente al Sud ed a Brindisi in particolare, sito particolarmente danneggiato nel corso degli anni.

In corteo ci siamo spostati al Comune dove siamo stati ricevuti nella sala Mario Marino Guadalupi.

Qui il Cobas unitamente ai lavoratori DCM ex GSE ha tracciato le tappe delle disavventure avute , tra cui un contenzioso giudiziario ancora aperto con il gruppo Dema.

Hanno ricordato che all’atto dell’acquisto del gruppo Dema i lavoratori GSE sono stati divisi in due aziende , Dar e Dcm, la prima operativa e la seconda in attesa di un preannunciato rilancio occupazionale .

Il tutto è andato invece in maniera diversa per arrivare al licenziamento il 23 Aprile di questo anno dei 66 lavoratori Dcm.

Da qui l’impegno chiesto alla Amministrazione Comunale di poter essere sostenuti presso gli Enti preposti.

L’Assessore al lavoro, Lidia Penta, ha preso l’impegno di convocare le organizzazioni sindacali la prossima settimana per valutare la complessiva situazione del settore aeronautico brindisino.

Sosterrà presso il Ministero la necessità che ci siano rappresentanti sindacali alla prossima riunione sulla crisi del gruppo Dema che portino la voce degli ormai disoccupati Dcm.

Ci siamo lasciati quindi con l’impegno di non mollare un millimetro, anzi di rafforzare le iniziative rivolte ad un possibile salvataggio.