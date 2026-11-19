Lavoratori dell’indotto a rischio: dal 31 dicembre termina il contratto della ditta Cascione. Il futuro di decine di lavoratori resta incerto.

Brindisi – Una situazione di forte preoccupazione si sta delineando per i lavoratori della ditta Cascione, che ha comunicato la cessazione, al prossimo 31 dicembre, del contratto di servizio con la propria committente.

Una comunicazione che, di fatto, apre uno scenario estremamente difficile per i lavoratori coinvolti, i quali rischiano di ritrovarsi senza un’occupazione e senza concrete prospettive di continuità lavorativa, nonostante anni di esperienza, professionalità e attività svolta all’interno del sito industriale.

La preoccupazione è ancora maggiore se si considera che, per i propri dipendenti diretti, la committente ha previsto un importante piano di ricollocazione, accompagnato da percorsi e opportunità finalizzati a garantire la continuità occupazionale.

Un percorso che, tuttavia, sembra non coinvolgere i lavoratori dell’indotto, che per anni hanno contribuito concretamente al funzionamento delle attività produttive, svolgendo mansioni operative, logistiche, amministrative e di supporto industriale, spesso in condizioni di piena integrazione con il personale della committente.

Il rischio è che si creino lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, con una differenza sostanziale tra chi, pur appartenendo alla stessa realtà produttiva, può beneficiare di un piano di ricollocazione e chi invece rischia di essere lasciato senza alcuna prospettiva.

Non si può ignorare il valore del lavoro svolto dall’indotto, né considerare queste professionalità come facilmente sostituibili o sacrificabili. Dietro ogni lavoratore ci sono famiglie, mutui, figli e anni di esperienza maturati sul campo.

Per questo chiediamo che venga aperto un confronto serio e concreto con tutte le parti coinvolte, affinché si individuino soluzioni occupazionali anche per i lavoratori della ditta Cascione e, più in generale, per le maestranze dell’indotto interessate dalla cessazione delle attività.

La transizione industriale, la riorganizzazione aziendale e i nuovi investimenti non possono rappresentare un’opportunità esclusivamente per il personale diretto, ma devono tenere conto anche di chi, nel corso degli anni, ha contribuito alla crescita e al funzionamento dello stabilimento.

Il lavoro e la dignità dei lavoratori non possono fermarsi davanti a un cambio di contratto.

Chiediamo pertanto attenzione da parte delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e della committente, affinché questa situazione non si traduca nell’ennesima perdita di posti di lavoro sul territorio brindisino.

I lavoratori chiedono semplicemente di poter continuare a lavorare, mettendo a disposizione le competenze e l’esperienza maturate in anni di attività industriale.