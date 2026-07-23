Lavoratori ex Sir, la Cgil: «Serve una soluzione di lungo periodo»

Dopo l’incontro di oggi con Enel in Confindustria, la richiesta di

un accordo confederale per gestire smantellamento, bonifiche e

occupazione. Al Commissario straordinario la richiesta di un

tavolo per i primi di settembre su Brindisi

L’incontro svoltosi oggi, 23 luglio, nella sede di Confindustria

Brindisi con Enel ha consentito di affrontare ancora una volta la

situazione dei lavoratori ex Sir, passati nel frattempo da 50 a 47

unità.

Questi lavoratori meritano una soluzione di lungo periodo, così

come tutti i lavoratori diretti e indiretti coinvolti nella fase di

dismissione della centrale Enel Federico II di Cerano.

È certamente apprezzabile l’impegno assunto da Enel per non

lasciare indietro nessuno in una condizione che, ormai, è a tutti gli

effetti di dismissione degli impianti. Altro che conservazione e

riserva a freddo: non si è riusciti neppure a scrivere correttamente

il decreto.

È altrettanto vero, però, che questo impegno è stato condiviso

quasi in egual misura dalle imprese di appalto e, soprattutto, dai

lavoratori, che hanno rinunciato a una parte del proprio salario pur

di conservare il posto di lavoro.

In questa condizione continuiamo a navigare a vista, senza un

programma definito e senza una prospettiva certa. Una situazione

che non fa bene a nessuno: né ai lavoratori, né alle imprese, né

all’intero territorio brindisino.

L’incontro di oggi è servito a individuare, ancora una volta, una

soluzione temporanea e parziale, che consentirà di arrivare fino

al prossimo 30 settembre. Non può essere, tuttavia, questo il

metodo con cui affrontare una crisi industriale e occupazionale di

tale portata.

La Cgil Brindisi, attraverso il proprio Coordinamento Industria, ha

chiesto a Enel, Confindustria Brindisi e CNA Brindisi di lavorare

alla sottoscrizione di un accordo confederale che permetta di

gestire con certezza l’intera fase dello smantellamento degli

impianti, della loro messa in sicurezza e delle successive bonifiche.

È necessario sapere con chiarezza quanti mesi di attività abbiamo

davanti, se 24 o 36, quale sarà la reale quantità di lavoro

disponibile e quanti lavoratori sarà possibile garantire durante

tutte le fasi previste.

Anche il progetto per la costruzione dei sistemi di accumulo Bess

segue, purtroppo, tempistiche differenti rispetto alla realizzazione

della Gigafactory di Eni. È un peccato che non si sia lavorato fin

dall’inizio secondo una vera logica di filiera.

La realizzazione delle Bess rappresenta comunque, in questo

momento, un’opportunità importante per i lavori edili ed elettrici

e può produrre ricadute occupazionali significative. Tutte le

attività che saranno avviate richiederanno inoltre una presenza

rilevante del comparto della logistica, con un ruolo non secondario

anche dell’Autorità di sistema portuale.

È con rammarico che la Cgil Brindisi prende atto dei gravi ritardi

accumulati nella realizzazione dell’Accordo di programma,

nonostante il ruolo propositivo assunto da Enel e dal commissario

straordinario.

Al momento non vediamo l’ombra di alcun investimento concreto

destinato alla reindustrializzazione del territorio, né risorse a

sostegno dei pochi progetti rimasti tra le 64 manifestazioni di

interesse inizialmente presentate.

Occorre lavorare in maniera sinergica per ricostruire un’unità di

intenti tra organizzazioni sindacali, associazioni datoriali,

istituzioni e forze politiche. Brindisi ha bisogno di risposte certe e

concrete, che si traducano quanto prima in progetti realmente

realizzabili, investimenti, politiche industriali e lavoro duraturo.

A tale scopo Cgil Brindisi e Coordinamento Industria chiedono al

Commissario straordinario un tavolo per i primi di settembre su

Brindisi da svolgersi in Prefettura a Brindisi al fine di effettuare un

monitoraggio della situazione e la verifica degli impegni.

Lo merita il territorio di Brindisi. Lo meritano le lavoratrici e i

lavoratori di oggi e di domani.

Brindisi 23.7.2026

Il Coordinamento Industria

Massimo Di Cesare

Segretario generale