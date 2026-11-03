Lavoratori irregolari e Pos scollegato in una pizzeria di San Donaci. Interviene la Finanza

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, durante i festeggiamenti del 31 ottobre, hanno intensificato i controlli a tutela dei lavoratori e della corretta memorizzazione dei corrispettivi telematici.

In particolare, l’attività dei finanzieri della Compagnia di San Pietro Vernotico ha riguardato il territorio di San Donaci ove è stata individuata una pizzeria che impiegava 2 lavoratori senza prevista comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, si è proceduto alla identificazione del personale e all’inoltro della segnalazione all’Ispettorato del Lavoro di Brindisi per il recupero dei contributi previdenziali e assicurativi, unitamente alla segnalazione per la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Inoltre, durante il controllo, è stato riscontrato il mancato collegamento del registratore di cassa telematico con i dispositivi di pagamento elettronico, strumenti utilizzati per documentare e trasmettere i corrispettivi delle operazioni commerciali. Per tali violazioni la normativa in vigore prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro.

L’attività rientra nel programma ordinario di vigilanza condotto dalla Guardia di Finanza sul territorio provinciale, finalizzato a verificare il rispetto degli adempimenti previsti per gli operatori economici.