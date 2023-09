LAVORATORI “SEA” – UNA NOTA DELL’AZIENDA

Ecco la nota della società SEA srl:

siamo appena venuti a conoscenza del comunicato di cui all’oggetto, emesso dall’Unione Italiana

Lavoratori Metalmeccanici di Brindisi in data odierna, che ci ha lasciato a dir poco sbalorditi.

Le false affermazioni riportate nel predetto comunicato – relative ad asserite difficoltà finanziarie di

SEA, a presunte mancanze nel pagamento degli stipendi dei lavoratori e a supposte spirali

involutive dei loro diritti – non solo ledono gravemente l’immagine della Società, che vanta con i

suoi dipendenti e con i relativi sindacati rapporti di stima e rispetto reciproci, ma rischiano anche di

procurare indebiti allarmi tra i nostri lavoratori, le società che si affidano a noi e – più in generali –

tutti gli stakeholders.

Per tali ragioni, a tutela sia della Società che della collettività, SEA ha immediatamente dato

incarico ai propri legali di fiducia di informare le competenti Autorità mediante il deposito di una

querela, nonché di prendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna.

Chiediamo, dunque, la Vostra comprensione e collaborazione nell’evitare la diffusione di un

messaggio fuorviante e gravemente diffamatorio.

Trepuzzi (LE), 22 Settembre 2023

S.E.A. SRL