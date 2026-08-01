Lavori al “Fanuzzi” – Forza Italia risponde a Futuro Nazionale

Intervento di Forza Italia sulla richiesta di una commissione d’inchiesta proposta dal cons. Di Donna di Futuro Nazionale, sui lavori al Fanuzzi.

Si direbbe “Commissione d’inchiesta degna di miglior causa” e con ciò potremmo liquidare ogni sterile provocazione o polemica e ogni inutile speculazione e strumentalizzazione politica, da parte di chi ha deciso di cambiare casacca, dopo anni e anni di onorata carriera con altro partito. E anche in questo caso sarebbe tutto dire!

Ma forti dell’operato del nostro Assessore ai Lavori Pubblici e del lavoro indefesso che stanno svolgendo i Tecnici del Comune, la Direzione dei lavori e tutte le Maestranze delle imprese coinvolte, decidiamo di rispondere.

Lo stato di avanzamento dei lavori è anche oggi costantemente monitorato da tutti i tavoli tecnici e tutto sarà ultimato entro il termine di inizio dei giochi.

Le criticità pure riscontrate e oggetto di soluzioni in corso d’opera sono una costante di tutti i lavori pubblici che scontano step finanziari e messa a terra dei progetti.

I ritardi registrati e che si stanno risolvendo man mano, non sono mai stati nascosti né sottovalutati dall’Amministrazione. Al contrario, sono stati affrontati con la massima trasparenza, adottando tutti gli strumenti tecnici e amministrativi necessari per garantire il completamento dell’opera nel rispetto delle norme, della sicurezza e della qualità dell’intervento.

Le dichiarazioni del Ministro Andrea Abodi rappresentano solo un ulteriore stimolo affinché si continui a lavorare con determinazione per raggiungere l’obiettivo comune: consegnare alla città uno stadio moderno, funzionale e all’altezza degli impegni assunti.

Il controllo sull’operato dell’Amministrazione da parte del Consiglio comunale rappresenta uno strumento previsto dall’ordinamento e costituisce una garanzia per tutti i cittadini, anche se ribadiamo che le commissioni di inchiesta hanno una funzione specifica ben diversa e poco si attagliano al caso di specie, più semplicemente risolvibile con un accesso agli atti o una interrogazione.

Per questa ragione non abbiamo alcun timore del confronto né della verifica puntuale degli atti amministrativi.

Se il Consiglio comunale riterrà di istituire una Commissione speciale d’inchiesta, siamo certi che l’Amministrazione assicurerà la massima collaborazione, mettendo a disposizione ogni documento e ogni informazione utile.

Siamo convinti che un esame serio e fondato sugli atti confermerà il lavoro svolto e consentirà di distinguere i dati oggettivi dalle inevitabili strumentalizzazioni politiche.

L’interesse dell’Amministrazione coincide con quello dei cittadini: completare il Fanuzzi nel più breve tempo possibile, nel pieno rispetto della legalità, della trasparenza e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

Segreteria cittadina forza Italia Brindisi