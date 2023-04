LAVORI AL PORTO DI BRINDISI, ASSOLTO PRESIDENTE AUTORITÀ. D’ATTIS (FI): “BELLA NOTIZIA, ORA POTENZIAMENTO PORTUALE TORNI AL CENTRO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Apprendo con gioia della sentenza del Tribunale di Brindisi di assoluzione di Ugo Patroni Griffi ed altri perché i fatti contestati nell’ambito del procedimento per dei lavori al porto non sussistono. Una sentenza che mette, finalmente, una pietra sopra su una vicenda che non solo ha provocato tanto dolore a coloro che sono stati coinvolti in un’indagine evidentemente inutile, ma che ha anche distolto l’attenzione dall’importanza di potenziare le infrastrutture portuali. Perciò, il clima di serenità ritrovata mi auguro che possa favorire il rilancio delle politiche di sviluppo per Brindisi che ha nello scalo portuale uno straordinario strumento di crescita economica ed occupazionale”.