Lavori allo stadio “Fanuzzi” per le opere dei Giochi del Mediterraneo – Da lunedì 16 febbraio chiusa al traffico via Benedetto Brin

Lavori allo stadio “Fanuzzi” per le opere dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026

Da lunedì 16 febbraio chiusa al traffico via Benedetto Brin – Zona tribuna centrale.

Con ordinanza dirigenziale è stato disposto che da lunedì 16 febbraio 2026 a giovedì 26 febbraio 2026, dalle ore 07:00 alle ore 16:00, su via Benedetto Brin – Zona tribuna centrale dello Stadio Comunale viga il divieto di transito e di fermata a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione degli stessi. Ciò per consentire il prosieguo delle opere in corso presso la struttura sportiva, interessata dai lavori di revamping dello Stadio Comunale di Brindisi “Fanuzzi”, relativi ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.