LAVORI ALLO STADIO – INTERROGAZIONE DI IMPEGNO PER BRINDISI

Questa mattina in qualità di Capogruppo in Consiglio Comunale del gruppo Impegno per Brindisi ho presentato un’interrogazione con risposta in Consiglio Comunale per conoscere i dettagli ed il cronoprogramma dei lavori per l’adeguamento alla Lega Pro dello Stadio Comunale Franco Fanuzzi.

Interrogazione:

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo Impegno per Brindisi, Alessandro Antonino e Salvatore Giannace

Considerato:

che il Brindisi Calcio, squadra di calcio cittadina, nella stagione 2022/2023 ha raggiunto un traguardo storico con la promozione in Lega Pro;

che le norme regolamentari della Lega Pro impongono particolari parametri tecnici per i campi in cui si disputeranno le partite del campionato professionistico in parola;

che lo stadio “Franco Fanuzzi” necessità di opere di adeguamento per essere ritenuto idoneo ad ospitare le partite di Lega Pro;

che una commissione tecnica della Lega Pro ha redatto una relazione inviata per conoscenza anche al Comune di Brindisi in quanto titolare dell’impianto con una serie di opere necessarie a rendere lo stadio compatibile con le norme previste;

che il 12 giugno con determina dirigenziale n.951 è stato nominato il rup e si è costituito il gruppo di lavoro per la redazione del progetto con ‘interventi straordinari di adeguamento dello stadio comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi’;

che, seppur con ritardo, l’amministrazione comunale ha provveduto ad approvare la delibera di giunta n. 221 del 4 luglio 2023 con l’indirizzo agli uffici per la devoluzione dei mutui consistenti in circa 2,2 milioni di euro utili a coprire il costo delle opere necessarie;

che è fondamentale individuare un percorso trasparente, corretto e allo stesso tempo celere per permettere di disputare le gare casalinghe del Brindisi Calcio all’ interno dell’impianto sportivo Stadio Franco Fanuzzi;

che tra meno di un mese inizierà la stagione calcistica 2023/2024 con gli incontri di Coppa Italia e rischiamo di essere costretti ad utilizzare un campo non propriamente ospitale con i tifosi brindisini; Interrogano

Il Sindaco, e in subordine l’ assessore ai Lavori Pubblici per chiarire al consiglio comunale, ai cittadini e a tutti i tifosi lo stato delle procedure per i lavori di adeguamento dello stadio illustrando il cronoprogramma dettagliato dei lavori. Per questo si richiede altresì una risposta scritta e documentata.