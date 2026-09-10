Lavori “Cerniera di Mobilità” Sabato 12 settembre chiusa la rotatoria Via Appia, Via Tor Pisana e Via Osanna

Sabato 12 settembre, dalle ore 06:00 alle ore 17:00, in ragione delle necessità di cantiere per l’esecuzione di lavori con fondi PNRR denominati “Cerniera di Mobilità (Parcheggio di Scambio in Via Tor Pisana – area ex scalo Merci RFI), resta chiusa la rotatoria posta sulla “Via Appia, Via Tor Pisana e Via Osanna”. Lo ha disposto una ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità urbana, che ha stabilito l’istituzione del divieto di transito nelle porzioni di rotatoria interessate dai lavori e ha regolamentato la circolazione veicolare mediante deviazioni e percorrenze contromano disciplinate da movieri.

Le modifiche apportate alla viabilità nelle ore di attività di cantiere sono consultabili nella Ordinanza dirigenziale n. 515/2026, leggibile al seguente link: https://tinyurl.com/OD-515-del-09092026

Già dalla mattina di oggi, giovedì 10 settembre, sono state installate le segnaletiche che indicano le modifiche.