Lavori di Acque del Sud al Sinni, il 17 settembre pressione idrica ridotta per 24 ore anche nella città di Brindisi

La manutenzione straordinaria da parte del gestore dell’invaso lucano interromperà il flusso di acqua al potabilizzatore di Acquedotto Pugliese. Possibili disagi negli stabili privi di autoclave

Per realizzare un intervento di manutenzione straordinaria all’adduttore del Sinni, il 17 settembre Acque del Sud – la società che gestisce l’invaso lucano e il vettore interessato dai lavori – interromperà il flusso d’acqua verso il potabilizzatore di Acquedotto Pugliese (AQP), rendendo necessario il fermo dell’impianto per 24 ore. La sospensione delle attività provocherà una riduzione della pressione idrica, dalle 9.00 del 17 alle 9.00 del 18 settembre, in 65 abitati della Puglia centro-meridionale. Le province interessate dalla riduzione sono: Lecce (44 comuni), Bat (8), Bari (6), Taranto (6) e Brindisi (1). L’interconnessione degli schemi idrici e il sistema di serbatoi di AQP consentiranno di circoscrivere i possibili disagi a soli 65 comuni e a limitarne gli effetti. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti delle aree interessate di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla riduzione di pressione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

L’adduttore del Sinni, gestito da Acque del Sud, è uno dei più importanti vettori che alimentano lo schema idrico Sinni-Pertusillo di Acquedotto Pugliese, al servizio principalmente degli abitati della Puglia meridionale e centrale. Preleva 3.700 litri al secondo d’acqua dall’invaso di Monte Cotugno, nel territorio del comune di Senise (Basilicata), la cui diga è la più grande in terra battuta d’Europa, e li trasporta al potabilizzatore di AQP in agro di Laterza (Taranto).

In concomitanza con i lavori di Acque del Sud del 17 settembre, al fine di evitare ulteriori disagi nelle settimane successive, AQP anticiperà un importante intervento di manutenzione alla condotta che dal serbatoio di Modugno alimenta la città di Bari. Per eseguire i lavori sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica in alcune aree di Bari e Modugno. Interventi manutentivi di AQP, con sospensione temporanea della normale erogazione idrica, avverranno anche a San Donato di Lecce, nelle frazioni Roca Vecchia e Torre dell’Orso di Melendugno e a Collepasso.

Di seguito gli abitati interessati dalla riduzione della pressione idrica dalle 9.00 del 17 settembre alle 9.00 del 18 settembre per i lavori di Acque del Sud:

Provincia di Lecce

Acquarica del Capo, Alliste, Andrano, Arnesano, Campi Salentina, Castrignano dei Greci, Cavallino, Collepasso, Corsano, Corigliano d’Otranto, Galatina, Galatone, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Leverano, Lizzanello, Martano, Melendugno, Melpignano, Monteroni, Montesano, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Novoli, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Salve, San Cesario, Sanarica, Scorrano, Soleto, Sternatia, Surbo, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Ugento, Vernole, Zollino.

Provincia di Bari

Bari, Bitritto, Casamassima, Giovinazzo, Modugno quartiere Cecilia, Noicattaro.

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Spinazzola, Trani, Trinitapoli.

Provincia di Taranto

Grottaglie, Laterza, Manduria, Martina Franca, Sava, Taranto.

Provincia di Brindisi

Brindisi.