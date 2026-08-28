Lavori di posa della fibra ottica a Tuturano

Proseguono i lavori di posa della fibra ottica nella frazione di Tuturano. La ditta esecutrice delle opere ha reso noto l’indicativo cronoprogramma dei lavori che saranno eseguite in diverse vie del centro abitato. In particolare, da lunedì 31 agosto a martedì 1° settembre prossimi i lavori interesseranno le vie Stazione, Verdi, Vittorio Emanuele e Vivaldi. Mercoledì 2 e giovedì 3 settembre i lavori si sposteranno lungo le vie Adrigat, Donizetti, Puccini, Paisiello e vicolo Rosario.

Venerdì 4 settembre i lavori di posa riguarderanno la strada statale 16 da viale Tulipani a via Paolo Ancora (lato San Pietro Vernotico).