Lavori di scarificatura e posa in opera del manto stradale su via Provinciale San Vito.

Un’ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana regola in tre fasi la viabilità su Via provinciale San Vito interessata da lavori di scarificatura e posa in opera del manto stradale

La prima fase prevede, nei giorni 3 e 4 novembre 2025 dalle ore 07:00 alle ore 17:00, la chiusura di una quota parte della corsia esterna della Via “Provinciale San Vito” – nel tratto stradale compreso tra il cavalcavia sovrastante la Strada Pittachi e la rotatoria, con l’istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di movieri o impianto semaforico.

La seconda fase è prevista nei giorni 5 e 6 novembre 2025 dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e ci sarà la chiusura di una quota parte della rotatoria di Via “Provinciale San Vito”, con l’istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di movieri o impianto semaforico.

La terza fase è prevista il solo giorno 7 novembre 2025 dalle ore 07:00 alle ore 15:00, quando ci sarà la chiusura di Via “Provinciale San Vito” – nel tratto stradale compreso tra la rotatoria e l’ingresso al cantiere navale, ed il relativo divieto di transito a tutti i veicoli. L’ordinanza prevede l’istituzione di adeguata segnaletica stradale che indichi agli utenti della strada provenienti dal Centro (Via Prov.le San Vito) il percorso alternativo da seguire.