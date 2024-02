Lavori nel porto di Brindisi – Seconda assoluzione per Patroni Griffi: “Non c’è nulla da festeggiare…”

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi è stato assolto “perché il fatto non sussiste” da un processo che lo vedeva imputato in realzione a lavori nel porto di Brindisi (ristrutturazione terminal di Costa Morena). Lo ha deciso il giudice delle udienze preliminari Vittorio Testi, Il PM Raffaele Castop aveva chiesto una dondanna ad un anno di rec lusione ed a 27.000 euro di multa.

Ecco cosa scrive il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi:

E sono due. Per cercare di salvare il finanziamento ho chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, rinunciando alla maggior tutela del rito ordinario. Purtroppo anche i tempi brevi della giustizia non sono stati sufficienti a salvare il finanziamento di una opera attesa da anni, urgente e necessaria. Sullo sfondo una tesi con cui l’opinione degli esperti e la consolidata giurisprudenza è stata contestata basandosi su dichiarazioni di periti/imperiti, politicizzati funzionari comunali, oscuri professionisti di provincia e finanche di un millantatore che sembra uscito da un film di Germi (o era Totó truffa?)… quest’ultimo si è scoperto, leggendo le dichiarazioni rese al PM, ghostwriter di chi si oppone allo sviluppo del porto… a parte le centinaia di migliaia di euro di spese legali (a carico della finanza pubblica Comune, Adsp, Guardia Costiera e consorzio Asi) e l’ingiusta sofferenza inflitta a onesti servitori dello Stato la vittima sono la città e il porto di Brindisi che dovranno ancora attendere per vedere realizzata una degna stazione marittima. Scusatemi se non me la sento di festeggiare per l’assoluzione. Non c’è nulla da festeggiare…