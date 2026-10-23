Lavori nell’Ufficio Postale del Casale – Poste Italiane comunica la chiusura dal 26 al 31 ottobre. Ufficio di appoggio la succursale di via Carducci

La Direzione di Poste Italiane ha comunicato al sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che l’Ufficio Postale di Brindisi 3 (Casale), ubicato in via Duca degli Abruzzi 27, resterà chiuso al pubblico da lunedì 26 ottobre al 31 ottobre 2026. Ciò per “consentire lavori infrastrutturali”.
La Direzione di Poste Italiane, nel rendere noto che “dal 26 al 31 ottobre p.v. l’ufficio verrà trasferito sull’ufficio postale di appoggio di Brindisi succursale 6 in via Giosuè Carducci 18, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45” ha confermato che nella succursale 6 “la clientela potrà svolgere tutte le operazioni effettuabili presso l’Ufficio Postale, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza”.
L’ufficio postale riaprirà al pubblico, presso la propria sede, lunedì 2 novembre 2026.