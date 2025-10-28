Lavori notturni in via Cappuccini, tratto chiuso al traffico nelle notti del 5 e 6 novembre prossimi

Per lavori notturni di scavi in trincea onde consentire allacciamenti di utenze e prolungamento dei tronchi idrici e fognari da eseguire in via Cappuccini, con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana è stato disposto che dalle ore 22:30 del giorno 5 novembre 2025 sino alle ore 06:00 del giorno 6 novembre 2025 e dalle ore 22:30 del giorno 6 novembre 2025 sino alle ore 06:00 del giorno 7 novembre 2025, la Via “Cappuccini” resti chiusa nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con la Via Sabaudia e l’intersezione con la Via Pontinia. Vige di conseguenza il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione degli stessi.

Brindisi, 28 ottobre 2025.