Lavori notturni urgenti tra via Congregazione e vicolo Amena tra le 22:30 di oggi e le ore 06:00 di domani

Lavori notturni urgenti tra via Congregazione e vicolo Amenatra le 22:30 di oggi e le ore 06:00 di domani, percorso alternativo nella viabilità urbana.

Si comunica alla cittadinanza di Brindisi che dalle ore 22:30 di oggi, lunedì 6 ottobre 2025, sino alle ore 06:00 di domani, 7 ottobre, a causa di una riparazione urgente di un cavo elettrico di bassa tensione ricadente tra la via Congregazione e vicolo Amena, indispensabile per la fornitura del servizio elettrico della rete urbana, sarà necessario interdire al traffico veicolare parte di via Filomeno Consiglio e la via Amena.

Per ovviare a tale disagio, è stato individuato il seguente percorso alternativo: via San Francesco, via Dogana, via Congregazione, via Filomeno Consiglio. Sarà pertanto spenta la telecamera del varco ZTL posto su via San Francesco.