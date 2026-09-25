Lavori per la fibra in contrada Palmarini. Terra abbandonata ai bordi della strada e rattoppi fatti malissimo!

Ancora una volta i cittadini di Brindisi lamentano l’esecuzione di lavori stradali che lascia a dir poco a desiderare. In questo caso si tratta di uno scavo stradale fatto in contrada Palmarini per il passaggio della fibra. La ditta incaricata, approfittando della totale assenza di controlli da parte dell’ufficio tecnico comunale, ha fatto lo scavo e poi, dopo aver posizionato le tubazioni, ha fatto un ripristino in bitume che grida vendetta (anche nel caso si trattasse di un rattoppo provvisorio). E, cosa ancora più grave, la terra dello scavo è stata abbandonata ai bordi della strada. Un fatto gravissimo che andrebbe sanzionato. I cittadini della stessa contrada, poi, ricordano che sono ancora in attesa della rete idrica e fognaria.