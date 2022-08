Dapprima i lavori per realizzare i collegamenti della fibra ottica, poi i rattoppi e via. La strada, però, è rimasta piena di polvere degli scavi effettuati. Nessuno ha ordinato che si pulisse con una spazzatrice e quindi tante famiglie sono costrette a non aprire le finestre per non riempirsi di polvere. Ma ci vuole davvero tanto per fare le cose per bene?