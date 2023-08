LAVORI PUBBLICI – LUPERTI (MRS): BRINDISI ORMAI UNA CITTA’ SENZA REGOLE!

I brindisini che hanno buona memoria ricorderanno le roboanti dichiarazioni dell’allora esponente dell’opposizione Gianluca Quarta, il quale metteva sotto accusa l’Amministrazione-Rossi per i tanti lavori pubblici fatti male o addirittura mai effettuati.

Qualche esempio? I sit-in organizzati sulla litoranea nord di Brindisi per denunciare la mancata soluzione del problema del restringimento della carreggiata nel punto in cui si procede a senso unico alternato. E che dire delle proteste di Quarta e di Fratelli d’Italia sullo “scandalo” della pista ciclabile di viale Aldo Moro? (con annessa raccolta di firme).

Ebbene, adesso che per lui è arrivata la nomina ad assessore ai lavori pubblici il silenzio assoluto!

Dell’inutilità e della pericolosità della pista ciclabile non ne fa cenno. Anzi, permette che si consumi una indiscutibile illegalità. Gli operai della Brindisi Multiservizi, infatti, da un paio di giorni si introducono all’interno dell’area di cantiere (che versa in condizioni da terzo mondo) e procedono con la potatura delle siepi.

Quarta dovrebbe riferire ai cittadini se è stato sottoscritto un protocollo con l’azienda per autorizzare gli operai della società partecipata a mettere piede all’interno dell’area delimitata da paletti in ferro arrugginito e soprattutto se sono state chiarite le responsabilità nel caso in cui qualcuno dovesse farsi male.

E visto che ci siamo, Quarta riferisca ai cittadini se la società che sta eseguendo i lavori è stata messa in mora per l’assurdo sforamento dei tempi di realizzazione della pista e se i lavori vengono eseguiti come da capitolato.

Insomma, assessore Quarta, se ci sei batti un colpo! Gridare dall’altra parte della barricata è troppo semplice. Le risposte i cittadini le vogliono adesso che sei sul ponte di comando!

Lino Luperti – Movimento Regione Salento