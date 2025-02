Lavori stradali – Confcommercio Brindisi: il Comune pretenda dall’Enel doppi turni e cantieri aperti nei giorni festivi!

“Le necessità manifestate dall’Enel di adeguare la rete elettrica cittadina non possono in alcun modo essere messe in discussione, ma a pagarne le conseguenze non possono essere operatori economici e cittadini”.

Lo afferma il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo dopo aver raccolto gli appelli di numerosi commercianti brindisini.

“Ormai sono mesi – sostiene Corciulo – che il centro cittadino di Brindisi, così come alcuni rioni cittadini, è difficilmente raggiungibile in auto a causa della chiusura di arterie stradali di grande importanza per i collegamenti interni (piazza Matteotti, via Santi, via Rubini, via Filomeno Consiglio, corso Garibaldi, via Pergola, ecc.). In molti di questi cantieri si notano al massimo un paio di operai e per giunta fino alla tarda mattinata. Dopo di che i cantieri restano chiusi, così come avviene il sabato e la domenica. Una situazione a dir poco inaccettabile perché non si tengono in alcun conto le aspettative dei cittadini e dei commercianti, costringendoli a vivere enormi disagi ed a rinunciare alla presenza di clienti provenienti dalla periferia e dai comuni limitrofi. Proprio per questo rivolgiamo un appello al Sindaco Marchionna affinché riveda i termini delle autorizzazioni concesse dall’ufficio tecnico comunale, inserendo un doppio turno di lavoro e l’estensione ai giorni festivi e prefestivi. Il tutto, con l’obiettivo di accelerare il completamento degli interventi stradali. Ovviamente un eventuale aumento dei costi dovrà essere a carico dell’Enel da cui francamente ci saremmo aspettati almeno le scuse rivolte ai brindisini per i disagi che stanno provocando tali lavori”.