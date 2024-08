Lavori stradali davanti alle scuole – Ass. Elmo: da lunedì interventi di manutenzione straordinaria in via Giovanni XXIII e in via Ciciriello

Interventi straordinari di manutenzione di strade e marciapiedi avranno inizio lunedì 26 agosto e si concluderanno in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico. In particolare, lunedì si darà avvio alla rimozione dei cordoli deteriorati ed al rifacimento dei marciapiedi in via Ciciriello, tra la biforcazione con via Amerigo Vespucci e la rotatoria di via Brandi. In via Giovanni XXIII, invece, i lavori avranno inizio il 2 settembre e riguarderanno il rifacimento del marciapiedi e della sede stradale nel tratto tra corso Roma e via Bari e, in particolare, davanti all’ingresso della scuola primaria del complesso scolastico della “Perasso”. “L’obiettivo – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo – è di rendere sicure le strade attraversate da tantissimi studenti e genitori. Purtroppo, come è facile immaginare, siamo alle prese con i ben noti problemi di bilancio e quindi abbiamo scelto i casi più urgenti. E’ in corso, in ogni caso, una ricognizione su tutto il territorio cittadino, nei pressi degli edifici scolastici”.