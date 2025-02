Lavori stradali nel centro cittadino – L’Assessore Elmo ha chiesto ad Enel ed alla Cebat un concreto aumento delle ore di lavoro quotidiane per accelerare i tempi di chiusura dei cantieri

Dopo l’appello lanciato da Confcommercio l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo ha chiesto il raddoppio degli sforzi per concludere in tempi brevi i lavori riguardanti le condotte elettriche.

Ecco la nota di Palazzo di Città:

L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Brindisi Cosimo Elmo ha contattato in mattinata i dirigenti dell’Enel ed i responsabili dell’impresa Cebat (esecutrice dei lavori) per chiedere un immediato aumento delle ore di lavoro all’interno dei cantieri aperti nella città di Brindisi. Il tutto, con il chiaro intento di accelerare la chiusura di tali cantieri.

“I cittadini di Brindisi stanno subendo notevoli disagi, così come i commercianti accusano i problemi derivanti dalle difficoltà di accesso al centro cittadino. E’ questo il motivo per cui, pur nella consapevolezza che stiamo parlando di lavori delle condotte elettriche necessari a modernizzare la rete – afferma l’Assessore Elmo – ho contattato personalmente i responsabili dell’Enel e della ditta Cebat affinché si possano accelerare gli interventi, anche attraverso turni aggiuntivi di lavoro”.

Allo stato attuale, i lavori in corso per le condotte dell’Enel interessano piazza Giustino Durano, via Pergola (tra via del Tarallo e corso Garibaldi), Via Filomeno Consiglio e via Provinciale per Lecce.