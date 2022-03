Anche stamattina è successo davvero di tutto nel rione Casale, per effetto dei lavori stradali in corso. Via Longobardo è stata completamente transennata e le auto sono rimaste paralizzate durante gli orari di entrata e di uscita dalle scuole (Majorana, Kennedì, Calò). Viene da chiedersi chi concede le autorizzazioni a Palazzo di Città e il motivo per cui non si vigila sull’esecuzione di tali lavori.

Davvero incredibile….