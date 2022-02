LAVORI STRADALI NEL RIONE CASALE – L’ENEL PRECISA

In riferimento all’articolo dal titolo “…”, desideriamo precisare che il ripristino eseguito è di carattere esclusivamente provvisorio. Si tratta infatti di un primo intervento, contestuale allo scavo e alla posa dei cavi, necessario per permettere la normale viabilità ed il corretto assestamento del manto stradale prima del ripristino definitivo. Solo successivamente, dopo circa 90 giorni, si procede con la posa del cosiddetto tappetino d’asfalto a caldo, nel rispetto delle prescrizioni definite dall’amministrazione in fase di autorizzazione dei lavori.

E-Distribuzione ha inoltre effettuato proprio nella mattinata di oggi un ulteriore sopralluogo e ha offerto disponibilità a effettuare ulteriori ripristini che si dovessero rendere necessari a fronte di cedimenti e comunque in attesa dei lavori definitivi previsti, salvo avverse condizioni meteo, per la seconda metà del mese di Aprile.

La Società del Gruppo Enel fa sapere, inoltre, che i lavori in oggetto, frutto di un consistente programma di investimenti per il potenziamento e la digitalizzazione della rete di distribuzione elettrica in città, sono realizzati nell’interesse della collettività e sono utili al miglioramento della qualità del servizio elettrico offerto ai cittadini di Brindisi. In particolare, nel quartiere Casale è in corso la posa di oltre 3 chilometri di cavo interrato in Media Tensione che porterà grandi benefici a circa tremila clienti della zona. Si tratta di investimenti molto importanti la cui programmazione è stata condivisa con gli uffici comunali competenti, definendone tempi e modalità.