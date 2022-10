LAVORI STRADALI PER RIPRISTINO BASOLATO IN VIA VANINI

Ordinanza viabilità via G. Cesare Vannini per manutenzione basolato

I veicoli in transito su via Pisanelli in direzione via G. Cesare Vanini, giunti all’intersezione con quest’ultima, avranno l’obbligo di direzione diritto ed il seguente percorso alternativo: via Pisanelli – via F. Paolo Sarpi – via C. Battisti.

I veicoli in transito su largo Iacopo Pipino in direzione via G. Cesare Vanini, giunti all’intersezione con la via Pisanelli, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima ed il seguente percorso alternativo: via Pisanelli – via F. Paolo Sarpi – via C. Battisti.