Lavori su viale Domenico Menniti, Ass. Elmo: “È grave quanto accaduto”

«Parlo da tecnico e da cittadino, prima che da amministratore pubblico e considero decisamente grave quanto è accaduto lungo viale Domenico Mennitti già via del Mare, con i lavori che stanno interessando il manto stradale. Da tecnico dico che non è quello il modo di operare e ravviso carenze nella direzione dei lavori, che evidentemente non ha fornito indicazioni in merito». Così in queste ore l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Brindisi, Cosimo Elmo.

«Da cittadino di questa Città – ha aggiunto Elmo – vado un attimo oltre e, osservando quanti turisti si trovano in questi giorni in riva all’Adriatico richiamati da eventi che interessano Brindisi, dico che queste opere sono un impresentabile biglietto da visita perché narrano una Brindisi che non è quella reale e quella che auspichiamo». «Da amministratore pubblico – ha concluso – sento tutta la responsabilità di raccogliere ciò che osservo da tecnico e da cittadino e, avendo interessato già il capo dell’Amministrazione e gli uffici, provvederemo a contestare l’operato della ditta e a chiedere i danni all’immagine perché Brindisi, i suoi cittadini e le persone che qui vengono per qualsiasi motivo, meritano interventi pubblici all’altezza dell’impegno che l’Amministrazione comunale profonde ogni giorno per una città migliore».