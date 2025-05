Lavori sul Lungomare di San Gennaro – I chiarimenti della Capitaneria di Porto

Con riferimento alle notizie di stampa pubblicate nei giorni scorsi, relative a presunti ritardi nella esecuzione dei lavori di rifacimento di alcuni tratti del lungomare di “Torre San Gennaro, addebitabili, secondo quanto dichiarato dal Sindaco del Comune di Torchiarolo, a lungaggini burocratiche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza della Capitaneria di porto, si ritiene necessario chiarire che, agli atti di questa Amministrazione, non risulta pervenuta alcuna istanza, da parte del predetto Comune, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione necessaria all’occupazione delle aree demaniali marittime interessate.

In particolare, non risulta mai prodotta l’istanza per la consegna gratuita, in favore della citata Amministrazione comunale, delle aree demaniali marittime su cui eseguire i lavori in questione, il cui iter amministrativo prevede il rilascio, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della relativa autorizzazione in seguito ai pareri dell’Agenzia del Demanio e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.

Destano, pertanto, stupore le dichiarazioni del Sindaco Ciccarese che, oltre ad essere destituite di qualsiasi fondamento, contrastano con i fondamentali principi di leale e fattiva collaborazione che devono animare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni.

Si ribadisce, infine, la consueta disponibilità di questa Capitaneria di porto a fornire ogni possibile supporto al Comune di Torchiarolo per una rapida soluzione della problematica di che trattasi.