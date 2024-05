Lavoro 4.0. Convegno con l’ex ministro Teresa Bellanova

Convegno questo pomeriggio, presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, organizzato da Italia Viva di Brindisi sul tema “Lavoro 4.0. Innovazione, formazione, sfide, opportunità. E’ intervenuta l’ex ministro, on.Teresa Bellanova che ha detto che il Governo non ha ancora una idea precisa di come indirizzare il Paese sul tema del lavoro. E per questo non si fa nulla sul tema della formazione e sull’innovazione. Erano presenti anche esponenti dei partiti che si sono uniti con Italia Viva nella lista “Stati Uniti d’Europa”, in vista delle prossime elezioni europee. Ha moderato il collega Francesco Gioffredi.