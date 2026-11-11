Lavoro femminile e parità di genere, partono a Latiano gli “Orientation Labs”. La CISL Ta-Br in prima linea: “Non semplici laboratori, ma una battaglia di riscatto occupazionale”

Lavoro femminile e parità di genere, partono a Latiano gli “Orientation Labs”. La CISL Taranto Brindisi in prima linea: «Non semplici laboratori, ma una battaglia di riscatto occupazionale ed emancipazione per il territorio»

LATIANO (BR) – L’occupazione femminile in Puglia e nel Mezzogiorno non può più essere trattata come una questione di mera statistica o un tema da confinare nelle celebrazioni di rito, ma è una vera e propria emergenza sociale ed economica. È con questa visione politica e con una precisa responsabilità di rappresentanza che la CISL Taranto Brindisi sceglie di essere partner strategico degli Orientation Labs, giornate formative ed esperienziali dal 12 al 18 novembre presso il Centro Polifunzionale di Piazza Rubino a Latiano.

L’iniziativa, inserita nel progetto “Latiano: crescere, orientarsi, scegliere”, promosso dal Comune di Latiano e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico Punti Cardinali FOR WORK, vede il sindacato non come un passivo patrocinatore, ma come un motore operativo e propositivo. La CISL Taranto Brindisi scende in campo con una sinergia strutturata che vede la partecipazione diretta ed operativa dello Sportello Lavoro CISL, della Funzione Pubblica CISL FP Taranto Brindisi e del Coordinamento Donne CISL Taranto Brindisi.

La posizione del sindacato è rimettere al centro le lavoratrici fragili.

In un contesto produttivo segnato da transizioni complesse e da divari di genere ancora troppo profondi, il percorso punta il faro su categorie specifiche che pagano il prezzo più alto sul mercato del lavoro locale:

– Donne over 45, troppo spesso colpite da un’espulsione precoce e da ingiustificate resistenze al reinserimento.

– Lavoratrici provenienti da contesti e mansioni usuranti, per le quali è urgente costruire concrete alternative di riconversione professionale.

– Giovani e inoccupate alla ricerca del primo impiego, a cui dare strumenti effettivi di autonomia ed emancipazione.

«Questo percorso di orientamento non nasce per compilare un semplice calendario di eventi, ma per offrire una risposta concreta alle fragilità strutturali del nostro territorio», dichiara Daniela Meli, Segretaria Organizzativa Cisl Taranto Brindisi. «La parità di genere non si costruisce con gli slogan, ma creando condizioni reali di accessibilità, competenze e tutela. Abbiamo voluto con forza una priorità d’accesso per le fasce più esposte al rischio di esclusione, ma garantendo al contempo l’apertura a tutta la cittadinanza, uomini compresi. Perché la cultura del rispetto e dell’inclusione lavorativa deve diventare un patrimonio collettivo dell’intera comunità».

Un percorso di contrasto alla precarietà e di valorizzazione delle competenze

I quattro moduli operativi, previsti il 12, 13, 17 e 18 novembre, rappresentano tasselli di una strategia integrata di empowerment, dalla consapevolezza delle proprie capacità alla lettura critica del mercato del lavoro, fino alla pianificazione professionale e alla riscoperta delle vocazioni territoriali.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

(Orario: 14:00 – 20:00 | Luogo: Centro Polifunzionale, Piazza Rubino, Latiano)

12 novembre: Conosci te stessa

Conosci te stessa 13 novembre: Scopri il mondo del lavoro

Scopri il mondo del lavoro 17 novembre: Costruisci il tuo progetto

Costruisci il tuo progetto 18 novembre: Riscoprire Latiano: donne tra tradizione e nuove opportunità

La presenza della CISL Taranto Brindisi all’interno degli Orientation Labs riafferma il ruolo del sindacato confederale come presidio attivo di giustizia sociale, capace di coniugare la tutela dei diritti con le nuove politiche attive del lavoro.