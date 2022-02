LAVORO – I METALMECCANICI IN PIAZZA A BRINDISI

Centinaia di metalmeccanici in protesta ai piedi della Scalinata virgiliana per esprimere il loro dolore per la crisi che sta attanagliano il settore. Tanti sono i lavoratori in cassa integrazione e tantissimi sono le lettere di licenziamento che in queste ore stanno arrivando a casa degli ex lavoratori della DCM e di altre aziende. Presenti le organizzazioni sindacali confederali che hanno supportato questi lavoratori in questa battaglia. In questi giorni le istituzioni locali, i parlamentari brindisini e i partiti politici hanno manifestato la loro vicinanza ai metalmeccanici, chiedendo l’apertura di un tavolo presso il Governo. Finora nessuno di chi deve decidere all’interno del Governo ha preso una posizione netta e definitiva. Una crisi generale ma che a Brindisi sta assumendo toni drammatici.